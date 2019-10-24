Марат Сафин: «Федун не все решает в «Спартаке»
Бывший теннисист Марат Сафин считает, что владелец «Спартака» Леонид Федун не все решает в клубе.
— Вам нравится Федун?
— Я его не знаю.
— Со стороны нравится? Долгое время вкладывает деньги, несколько миллиардов вложил, построил стадион. Не совсем понятно, для чего ему это все надо.
— За то, что он спонсирует «Спартак», я ему благодарен. За то, что он построил стадион — благодарен. Ну — и все.
— Но некоторые решения непонятны?
— Я думаю, не все он решает, так как у него есть и другой бизнес, а в «Спартаке» есть менеджмент, который занимается непосредственно клубом. Думаю, неправильно вешать все на Федуна, так как он не может заниматься всем и во всем разбираться. (Сергей Егоров, Михаил Потапов).
Большое интервью Марата Сафина — здесь