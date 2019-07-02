Мануэл Фернандеш – о своем будущем в "Локомотиве"

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш рассказал "СЭ" о возможности возвращения в "Локомотив". Напомним, что у 33-летнего футболиста истек контракт с московским клубом.
– Правда ли, что возобновили переговоры с "Локо"?
– На данный момент переговоров нет.
– И даже разговоров не было о новом контракте?
– Конкретики нет.
– То есть, уже не вернетесь в "Локо"?
– Не могу сказать, что не вернусь. Но я изучаю другие предложения. У "Локо" было достаточно времени, чтобы решить эту ситуацию, это был приоритетный для меня вариант. Мое решение будет базироваться на том, что лучше для меня. (Юлия Яковлева)
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