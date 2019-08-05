Мануэл Фернандеш: "Не говорил ни с кем из "Локо", и никто не выходил на меня"

Полузащитник Мануэл Фернандеш, который по-прежнему находится в статусе свободного агента, заявил "СЭ", что не знает, возможно ли еще соглашение с "Локомотивом".

- Можно ли утверждать, что с "Локо" уже не договоритесь?

- На самом деле, тут нечего комментировать. Я не говорил ни с кем из "Локомотива", и также никто из клуба не выходил на меня, - сказал Фернандеш.

Ранее агент португальца Паулу Барбоза заявил, что уже не ждет предложения от "Локомотива".

За пять лет в "Локо" Фернандеш сыграл 144 матча, забил 34 мяча и сделал 28 результативных передач. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, в сезоне 2017/18 стал чемпионом страны. (Юлия Яковлева)

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