Маммана может пропустить до 8 месяцев из-за травмы
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (1:3).
По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт «Зенита». В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.
В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.
23-летний аргентинец в этом сезоне провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1).
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-10-11-emanuel-mammana-otpravitsya-na-lechenie-v-evropu.htm