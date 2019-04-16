"Маме привет!" Кокорин ответил свидетельнице в суде

В здании Пресненского суда в Москве закончился опрос свидетеля Екатерины Набродской, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого. Отвечая на вопросы, она сообщила: "К сожалению, мама моя проявила недальновидность и позвонила на ТВ, сказала, что я была свидетелем. Сначала для ТВ у меня брали телефонное интервью без моего спроса. Потом мне позвонили с телевидения и сказали, что следователь попросил взять мои контакты".

– Очень мне была нужна эта слава! – воскликнула свидетель после опроса.

– Маме привет! – сказал Кокорин.

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