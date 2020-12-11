Мамаеву успешно сделана операция
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, который не играет с конца октября, перенес операцию. Ранее главный тренер команды Валерий Карпин сообщил, что в этом году хавбек на поле не выйдет.
«Операция прошла успешно, а главное — вовремя! Выздоравливай, родной», — написала в Instagram Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова».
В этом сезоне 32-летний Мамаев сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю