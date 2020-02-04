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Мамаев вывел «Ростов» вперед в матче с «Партизаном»

18:34
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив
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«Ростов» открыл счет в матче предсезонного турнира «Кубок Париматч премьер» против «Партизана». На 32-й минуте отличился полузащитник Павел Мамаев.

31-летний хавбек уже забивал за Ростов в товарищеской игре с «Ригой». Тогда он реализовал пенальти.

Напомним, 17 сентября Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин вышли на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Партизан — Ростов

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