«Ростов» презентовал новичка команды Павла Мамаева после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

Бывший хавбек сборной России сегодня успешно прошел медосмотр в донском клубе и подписал контракт. Выступать в «Ростове» он будет под номером 10.

После завершения встречи он вышел на поле под скандирование «Паша Мамаев!» и обнялся с бывшим партнером по «Краснодару», хавбеком «Динамо» Шарлем Каборе.

Мамаев позировал с майкой дончан вместе с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем и главным тренером Валерием Карпиным.

Мамаев в сентябре вышел из колонии по УДО.

Видео презентации игрока «Ростова» — на четвертом слайде.