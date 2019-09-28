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Мамаев вышел на поле после матча «Ростов» — «Динамо» под скандирование своей фамилии

28 сентября 2019, 18:30
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«Ростов» презентовал новичка команды Павла Мамаева после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

Бывший хавбек сборной России сегодня успешно прошел медосмотр в донском клубе и подписал контракт. Выступать в «Ростове» он будет под номером 10.

После завершения встречи он вышел на поле под скандирование «Паша Мамаев!» и обнялся с бывшим партнером по «Краснодару», хавбеком «Динамо» Шарлем Каборе.

Мамаев позировал с майкой дончан вместе с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем и главным тренером Валерием Карпиным.

Мамаев в сентябре вышел из колонии по УДО.

Видео презентации игрока «Ростова» — на четвертом слайде.

Ростов — Динамо

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