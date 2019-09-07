Мамаев вслед за Кокориным отреагировал на приглашение в «Ахмат» от Кадырова

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который 17 сентября выйдет на свободу, отреагировал на слова Рамзана Кадырова. Глава Чечни выразил готовность пригласить в клуб «Ахмат» Мамаева и Александра Кокорина.

— Я только тоже могу присоединиться к Саше, слова благодарности, — цитирует «Говорит Москва» Мамаева. — Потому что немного людей на тот момент в негативной форме говорили о нас. Я на первые месяцы нашего ареста встретил только, по-моему, двух людей, которые сразу сказали о готовности в случае чего... Я имею в виду про руководителей клубов — это Кадыров и президент «Урала» Иванов. Всё. Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять. В любом случае спасибо им за поддержку всем, но отталкиваться будем, Саша правильно сказал, от своих клубов. Дальше уже видно будет", — сказал Мамаев.

Кадыров готов пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»