"Мамаев сломал мне нос". Водитель Соловчук - о драке с футболистами

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

- В какую часть головы и лица наибольшее число ударов было нанесено?

- Было сотрясение, сломан нос, кровоподтеки.

- Кто вам сломал нос?

- Павел Мамаев. Меня подняли с земли, я вытирал лицо, пытался понять, что вообще со мной. В этот момент я увидел, как Мамаев бежит ко мне замахивается ногой и бьет в лицо.

- Ногой в лицо?

- Да. Я услышал хруст, у меня хлынула кровь. Понял, что сломан нос.

- Когда вы стояли с поднятыми руками, выражали агрессию?

- Ни в один из моментов не выражал никакой агрессии ни к кому.

- После того, как вам сломали нос, что было?

- Потемнело в глазах, я зашатался. Паша еще раз ударил по-моему. Ногой. Младший Кокорин тоже наносил удар. Кокорин тоже бил в туловище. И когда я лежал - в голову. (в этот время Мамаев пристально смотрит на Соловчука в этот момент, он единственный из подсудимых стоит. - Прим. "СЭ")

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live