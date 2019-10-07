Мамаев рассказал о теплом приеме болельщиков «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как его приняли болельщики команды. Он присоединился к клубу после выхода из тюрьмы. Ранее он выступал за «Краснодар».

— От болельщиков был теплый прием, у меня даже мурашки по коже. Я от многих подобных моментов отвык. Здесь более семейная атмосфера, много что решается, как в семье. Здесь помогают по-доброму, по-человечески, а не потому что какие-то контрактные обязательства, — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане на ее Youtube-канале.