Мамаев рассказал, что будет скучать по сокамерникам

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев скучает по родным, но признался, что ему будет жалко расставаться со своими сокамерниками, сообщает Московский комсомолец.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина​​ и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе, – приводит слова Мамаева Московский комсомолец.

​Братья Кокорины, Протасовицкий и Мамаев признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Паки гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды