Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»
28 сентября 2019, 16:46
На матче 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» присутствует полузащитник Павел Мамаев.
По информации «СЭ», футболист, отбывший тюремный срок, подпишет контракт с «Ростовом». Ранее он выступал за «Краснодар». Мамаев уже прошел медосмотр.
#РостовДинамо: Мамаев присутствует на матче pic.twitter.com/vJmerw0hqh— СЭ Футбол (@se_football) September 28, 2019
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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