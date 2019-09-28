На матче 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» присутствует полузащитник Павел Мамаев.

По информации «СЭ», футболист, отбывший тюремный срок, подпишет контракт с «Ростовом». Ранее он выступал за «Краснодар». Мамаев уже прошел медосмотр.

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