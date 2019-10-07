Мамаев передал привет заключенным, с которыми отбывал срок

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев передал привет заключенным, с которыми он находился в Бутырском СИЗО и в ИК-4 Белгородской области. 17 сентября он вышел на свободу по УДО.

— Передаю привет всем ребятам, с которыми познакомился за последний год и в Бутырке, и в колонии, — сказал Мамаев в интервью супруге Алане на ее YouTube-канале. — Хочу пожелать их семьям терпения, чтобы они поддерживали мужей, отцов, детей. Поддержка очень важна. Я это время никогда не забуду и те теплые отношения, которые сложились с ребятами.