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Мамаев передал привет заключенным, с которыми отбывал срок

15:25

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев передал привет заключенным, с которыми он находился в Бутырском СИЗО и в ИК-4 Белгородской области. 17 сентября он вышел на свободу по УДО.

— Передаю привет всем ребятам, с которыми познакомился за последний год и в Бутырке, и в колонии, — сказал Мамаев в интервью супруге Алане на ее YouTube-канале. — Хочу пожелать их семьям терпения, чтобы они поддерживали мужей, отцов, детей. Поддержка очень важна. Я это время никогда не забуду и те теплые отношения, которые сложились с ребятами.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=gzwKSx2WOA8

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