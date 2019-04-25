На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Что-то вы ему пояснили?

– Официант меня успокаивал, но я не был заведен. Пака начали все обступать, но не понял кто, что сделал.

– К Паку подходили, общались?

– Спросил: "Что произошло?" Он был эмоционально заведен и не мог конкретно ничего сказать.

– Вы на тот момент не были в курсе что произошло?

– Нет. Узнал после того, как ребята сказали, что нас обозвал.

– Кого?

– Остальных. Это была нецензурная брань.

– В адрес двух подсудимых?

– Да.

– Потому что вы делали?

– Отошел, пришло много народу, было много шума и ничего непонятно.

– На видео видно, что когда вы общаетесь с Паком, то показываете жестами. Что?

– Я показываю ему, что спокойно, я ничего не хочу сделать. Я не хотел ничего предпринимать.

– Вспомните в какой момент появился Гайсин?

– Не помню. Там было много людей – персонал, посторонние. Его увидел только тогда, когда произошла следующая ситуация.

– Опишите ее.

– Я отошел, вернулся назад. Стояли, разговаривали. Потом началась сутолока, и он начал меня отталкивать. Я его ударил.

– Вам вменяют два эпизода – хулиганство. Признаете?

– Его действия повлияли на мои. Хулиганства не было.

– Как вы относитесь ко второму обвинению?

– Это было все спонтанно. Связано было с действиями в мой адрес. Я ему удар нанес, потом извинился, правда. Никакого хулиганства не было.

– Что Гайсин делал после вашего удара?

– Ребята скрутили нас. Началась сутолока и не помню, что произошло.

– Помните по какой части тела нанесли?

– В область лица ладонью.

– Мог ваш удар нанести раны губы?

– Теоретически, да.

– Вы видели действия Кирилла и Протасовицкого?

– Нет.

– Не отрицаете, что вашими действиями вы могли нанести рану, но не согласны что вам квалифицируют хулиганские действия по предварительному сговору?

– Да. Я готов нести ответственность за содеянное. На очной ставке принес ему извинения. Надеюсь, мы с ним на свободе встретимся и поговорим. Для меня – это большой урон. За свои действия я несу наказания, не сижу дома. Рано или поздно я выйду, и у нас недосказанности не будет. Он мужчина, мог озлобиться на нас. Но время лечит, я всем чем могу, стараюсь сделать все, чтобы загладить вину. (Арман Мкртчян)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live