Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда на следующей неделе

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, сообщил «СЭ», что уже на следующей неделе будет подана кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда по его подзащитному и остальным фигурантам нашумевшего дела — Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также другу футболистов Александру Протасовицкому.

— Собираемся подавать дополнительную кассационную жалобу, в ближайшее время это сделаем, — заявил адвокат. — Возможно, уже на следующей неделе. Все уже готово и согласовано с адвокатами остальных фигурантов дела. Думаю, что она будет рассмотрена не ранее декабря месяца.

В августе этого года три фигуранта о драках в центре Москвы в лице Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого были оправданы по «хулиганской» 213-й статье. А приговор Александра Кокорина был оставлен без изменений. (Севастиан Терлецкий)