Мамаев и Кокорин будут присутствовать на заседании в Пресненском суде

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил "СЭ", что его клиент, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий будут присутствовать на заседании в Пресненском районном суде, которое состоится в среду, 3 апреля.

– Безусловно, они будут присутствовать, – сказал Бушманов. – Личное присутствие, если нет проблем, связанных со здоровьем, обязательно. В данном случае оно, конечно же, будет обеспечено. (Андрей Михайлов)​

Напомним, что в октябре 2018-го Мамаев, Кокорины и Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. В отношении футболистов и их товарищей были возбуждены уголовные дела. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Сначала Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.