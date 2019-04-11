Мамаев дал совет свидетелю на вопрос о мордобое в кафе



Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев дал совет официанту "Кофемании" Ринату Токтарову на заседании суда. В настоящее время проходит заседание по делу об избиении Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Не для протокола, был у вас раньше мордобой в "Кофемании"? - спросила адвокат Татьяна Стукалова у Токтарова.

- Лучше ничего не говори! - посоветовал Мамаев. (Дмитрий Зеленов)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live