Мама Кокориных: "Спасибо мальчику-официанту, который рассказал правду в суде"

Светлана Кокорина, мать форварда "Зенита" Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, поблагодарила официанта кафе "Кофемания" Рината Токтарова за его рассказ о поведении компании футболистов во время конфликта с чиновником Минпромторга Денисом Паком. В четверг в Пресненском суде состоялось очередное заседание по делу об избиениях людей в центре Москвы.

- Спасибо мальчику-официанту, который пришел и рассказал правду, - приводит слова Светланы Кокориной "Спорт уик-энд". - Соловчук? По нему у меня нет слов.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live