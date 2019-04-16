Мама Кокорина хотела бы, чтобы видео драки в кафе было в открытом доступе

Светлана Кокорина, мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина, после заседания Пресненского суда города Москвы пообщалась с журналистами.

- Мы бы хотели, чтобы видео было в открытом доступе, и каждый мог это посмотреть, - сказала Кокорина. - Все смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий, никакого сговора. После оскорбления Пака был удар стулом, и все! Больше ничего такого не было, ребят. Абсолютно, ничего. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин вместе с хабеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live