Малком успешно прооперирован. Он выбыл до конца года

Нападающий «Зенита» Малком успешно перенес операцию, сообщает сайт клуба. Он не сыграет до зимней паузы в чемпионате России.

Малком успешно прооперирован в Финляндии. Он не сыграет до зимней паузы текущего сезона.



Подробности: https://t.co/JKUFMtioF5 pic.twitter.com/TiwMxqikfq — ФК «Зенит"? (@zenit_spb) October 10, 2019

Сообщается, что по результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Зенит». Он перешел в команду из «Барселоны».

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