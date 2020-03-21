Малком сравнил чемпионаты Франции и России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato отметил, что чемпионат России находится на одном уровне с французской лигой. «Бордо» был первым европейским клубом в карьере бразильца. Он с 2016 по 2018 год выступал во Франции.

— На каком уровне находится чемпионат Франции по отношению к российской лиге?

— Я думаю, что они почти одинаковые. Потому что в лиге 1 есть также клубы, которые не набирают много очков, не выигрывают много матчей. В России есть четыре-пять клубов, которые могут выиграть титул. Во Франции же все знают, что «ПСЖ» — фаворит. В России с этим немного сложнее, чем в лиге 1, тут больше конкуренции.

— Ваш первый опыт в Европе был в «Бордо». Какие воспоминания у вас остались от клуба? Вы все еще следите за командой?

— Конечно, люди всегда говорят: «Бордо» однажды, «Бордо» навсегда. Я никогда не забуду «Бордо». Клуб открыл мне дверь в Европу. Я всегда буду благодарить его за все, что он сделал для меня. Тренеры помогли мне показать лучшие свои качества, но это жизнь. Думаю, я ушел в нужное время.