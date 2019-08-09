Малком сообщил, что Дзюба помогает ему с адаптацией в "Зените"

Нападающий "Зенита" Малком отметил, что форвард Артем Дзюба ему очень помогает в адаптации. По словам бразильца, россиянин даже старется сказать что-то на испанском языке.

– Артем всегда хочет сказать команде что-то ободряющее. Он бывает открытым или чуть серьезнее. Дзюба много шутит и всегда старается сказать что-то на испанском, – сказал Малком в эфире "Матч ТВ". – Конечно, нужно привыкать ко всему: новая команда, новая игра. Но я полагаю, что моя адаптация пройдет быстро, а в этом мне точно помогут мои одноклубники.