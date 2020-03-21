Малком расстроен, что чемпионат России приостановили из-за коронавируса

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что не хотел остановки чемпионата России, так как начал набирать форму. Тем не менее, он понимает важность карантина в связи с коронавирусом.

— Как вы адаптируетесь к коронавирусу?

— Для меня это будет непросто, если придется остановиться, потому что я начинаю восстанавливать свое физическое состояние. Если они остановят чемпионат (чемпионат России остановился в день интервью. — Прим.), мне будет немного сложно потом. Но если это позволит всем оставаться дома, защищать людей, это будет лучше для всех. Мы не должны думать только о себе, нужно думать обо всем мире. Потому что этот вирус — настоящая проблема для всех.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется