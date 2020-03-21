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Малком: «Пытаюсь в «Зените» показать то, что видел у Месси в «Барселоне»

05:48
Лионель Месси и Малком. Фото Twitter
Лионель Месси и Малком. Фото Twitter
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato рассказал, что его впечатлил бывший партнер по «Барселоне» Лионель Месси. Также он выразил мнение по поводу адаптации Антуана Гризманна в каталонском клубе.

— Каково играть с Лионелем Месси?

— Вначале это меня немного волновало, потому что я видел, как он забивал голы, обыгрывал соперников. В повседневной жизни это было невероятно. То, как он касается мяча, как он его контролирует. Вы знаете, он лучший в мире. Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. Пытаюсь показать это сейчас в «Зените». Это вдохновение, но не только для меня. Это вдохновляет весь мир.

— Вы понимаете трудности Антуана Гризманна с адаптацией в «Барселоне»?

— Это только начало. Сейчас он лучше узнает игроков и забивает больше голов, но забьет еще больше.

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