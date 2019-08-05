18:10 5 августа | Футбол — РПЛ

Малком прокомментировал свой дебют в матче "Зенита" с "Краснодаром"

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Новичок "Зенита", нападающий Малком опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 22-летний бразилец вспомнил о дебюте в составе сине-бело голубых.

Форвард появился на поле на 71-й минуте матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1), заменив полузащитника Алексея Сутормина​.

"Отличные чувства", – подписал фото Малком.

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" 2 августа. Контракт с нападающим рассчитан на пять лет. Каталонцы сообщили, что трансфер обошелся питерскому клубу в 40 миллионов ерво, еще 5 могут составить бонусы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ótimas sensações 🔵⚪️ ... #DavaiZenit

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

 

Зенит - Краснодар

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