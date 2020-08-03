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Малком признан лучшим игроком «Зенита» в июне и июле

3 августа 2020, 18:20
Малком. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Малком. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком сине-бело-голубых в матчах, которые прошли в июне и июле, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

После возобновления сезона в РПЛ 23-летний бразилец в общей сложности принял участие в 9 матчах «Зенита», забил 3 гола и сделал две результативные передачи.

В минувшем сезоне Малком провел 15 игр за сине-бело-голубых, отметился 4 забитыми мячами и отдал 3 голевые передачи.

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