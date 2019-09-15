Малком примет участие в мероприятиях на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» Малком сыграет в теннис на «Газпром Арене». Мероприятие станет частью международного турнира St. Petersburg Open, сообщает официальный сайт турнира.

Также в мероприятии примут участие бывшие футболисты сине-бело-голубых Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Турнир St. Petersburg Open пройдет на «Сибур Арене» с 16 по 22 сентября. Напомним, что Малком сейчас восстанавливается после травмы.