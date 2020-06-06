Малком не скрывает радости от возобновления тренировок

Нападающий «Зенита» Малком поделился в Instagram фото с тренировки команды.

— Посмотрите на счастье тех, кто вернулся делать то, что любит больше всего, — написал 23-летний бразилец.

Возобновление нынешнего розыгрыша Тинькофф чемпионата России запланировано на 21 июня. «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента — «Локомотив» — на 9 очков.