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Малком не скрывает радости от возобновления тренировок

6 июня 2020, 08:40
Малком. Фото Instagram.
Малком. Фото Instagram.
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Нападающий «Зенита» Малком поделился в Instagram фото с тренировки команды.

— Посмотрите на счастье тех, кто вернулся делать то, что любит больше всего, — написал 23-летний бразилец.

Возобновление нынешнего розыгрыша Тинькофф чемпионата России запланировано на 21 июня. «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента — «Локомотив» — на 9 очков.

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