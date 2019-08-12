Малком допустил, что будет играть за сборную России

Нападающий "Зенита" Малком признался, что не думал о возможности выступать за сборную России, но не исключил такого варианта.
– Не знаю, всякое может случиться, - цитирует Малкома сайт телеканала "Матч". Если сборная Бразилии не станет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть.
Малком выступал за молодежную сборную Бразилии, а также принял участие в составе национальной команды на Олимпиаде-2016, однако за взрослую команду он пока не был заигран.
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1061533_Kogda_to_my_zhili_v_garazhe_Malkom__o_Brazilii_perejezde_v_Peterburg_i_Zenite
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