Малиновский, на которого претендует "Спартак", хочет играть в более сильном чемпионате

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский признался, что хочет играть в более сильном чемпионате, чем бельгийский. На 26-летнего украинца претендуют "Спартак" и "Спортинг". Сообщается, что лиссабонский клуб готов предложить 10 миллионов евро за игрока.

- Мне сейчас 26 лет. Это тот возраст, когда нужно делать шаг вперед и отправиться в более сильный чемпионат, - приводит слова Малиновского A Bola. - Думаю, после трех лет в Бельгии, я готов к этому.

В минувшем сезоне Малиновский провел 50 матчей за "Генк", забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

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