Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" и форварда "Зенита" Александра Кокорина зачитал информацию о состоянии сына футболиста и его супруги Аланы – Алекса Мамаева.
Согласно справке от 5.11.18: "Жалобы – беспокоят ночные кошмары, около 10 дней кричит во сне".
– Мальчик стал заикаться, – добавил Бушманов о состоянии сына Мамаева.
Подсудимые обвиняются в участии в двух драках 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)
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