Малафеев с женой показал, как супруги могут сделать совместные тренировки приятными во время самоизоляции
31 марта 2020, 13:24
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлены его совместные тренировки с супругой Екатериной.
— Занимайтесь с любовью, — подписал видео Малафеев.
Занимайтесь с любовью ???#MalafeevSport #FamilyM16 pic.twitter.com/7rN8U7XhBu— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) March 31, 2020
С 28 марта по 5 апреля в стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, в период которого граждане должны должны соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
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