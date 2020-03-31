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Малафеев с женой показал, как супруги могут сделать совместные тренировки приятными во время самоизоляции

31 марта 2020, 13:24
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлены его совместные тренировки с супругой Екатериной.

— Занимайтесь с любовью, — подписал видео Малафеев.

С 28 марта по 5 апреля в стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, в период которого граждане должны должны соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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