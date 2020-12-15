Малафеев оценил, как возможное поражение «Зенита» от «Спартака» повлияет на положение Семака

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями перед матчем сине-бело-голубых против «Спартака» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает пристальное внимание. Сейчас «Зенит» и «Спартак» — лидеры, поэтому хотелось бы много забитых голов в матче, искрометных ситуаций. Если игра будет интересной, то, скорее всего, мы не увидим большое количество забитых мячей, команды будут осторожничать, — сказал Малафеев в комментарии «СЭ». — «Зенит» отчасти является фаворитом. Игра действительно будет иметь существенное значение в борьбе за медали чемпионата, с прицелом на первое место.

Если мы говорим о роли этого матча, с точки зрения положения Семака, считаю, даже поражение никаким образом не повлияет на ситуацию. «Зенит» продолжает бороться. Футбол — непредсказуемая игра, всякое может произойти. При качественной игре, но негативном результате, такого не случится. Понятно, что есть недовольство от выступления в Лиге чемпионов. Все силы сейчас будут потрачены на чемпионат России. Борьба вся впереди, думаю, выводов после этой игры делать не придется.

Матч состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20.00 (мск).

(Анастасия Пастернак)