"Максименко запутался? Я сделал свое дело". Кулишев - о голе в ворота "Спартака"

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев после матча 30-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:0) отметил, что он сделал свое дело. Хавбек забил второй гол команды после ошибки вратаря Александра Максименко.

- Максименко запутался? Не знаю. Это экспертам судить, кто виноват, а кто прав, - цитирует Кулишева пресс-служба клуба. - Я сделал свое дело - вышел на поле, принес очко команде. Все что от меня требовалось, я сделал. Ко мне вопросов нет.

- Какие эмоции от сезона?

- У меня двоякие эмоции. Для команды сезон хорошие, лично для меня сезон не очень хороший. Очень мало сыграл, хотя заслуживал большего. Пуская тренеры и эксперты разбираются. Буду сейчас работать для следующего сезона, чтобы максимально выходить на поле.