Максименко спрогнозировал место «Спартака» в таблице РПЛ
Вратарь «Спартака» Александр Максименко предположил, какое место может занять команда по итогам сезона в Тинькофф российской премьер-лиге.
«На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты, — сказал Максименко в эфире программы «Открытый футбол» на канале «Матч ТВ». — Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это все промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше».
«Спартак» находится на втором месте в РПЛ, имея в активе 35 очков в 18 матчах. 22-летний вратарь в текущем сезон провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и пропустил 19 мячей.
Дополнительная информация:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1286657_Maksimenko_sprognoziroval_mesto_Spartaka_po_itogam_sezona_v_RPL?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport
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