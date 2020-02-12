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Максим Рудаков перешел из «Зенита» в «Ростов»

12 февраля 2020, 18:04
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«Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе вратаря Максима Рудакова, информирует сайт питерцев.

24-летний голкипер дебютировал в молодежке сине-бело-голубых в 2012 году и провел за команду 56 матчей.

В 2016 году он был арендован «Зенитом» из Пензы, после чего вновь вернулся в Петербург.

Рудаков является серебряным призером чемпионата Европы U-19. В сезоне-2016/17 он провел четыре матча в составе «Зенита"-2.

С 2017 года на правах аренды выступал за финский ХИК, в составе которого стал чемпионом страны.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-12-maksim-rudakov-prodolzhit-kareru-v-rostove.htm

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