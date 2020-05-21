В РФС опровергли, что Роспотребнадзор не согласовал протокол и медрегламент

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор не согласовал протокол и медрегламент РФС.

— Люди, которые это дают, не в теме, неправильно воспринимают информацию. Они не понимают, о чем пишут, не видят контекста, — сказал Митрофанов. (Гоша Чернов)

При этом в РФС ожидают заключение Роспотребнадзора по протоколу и медрегламенту для возобновления турнира РПЛ на следующей неделе.

Ранее в Telegram-канале «Бойлерная» появилось такое сообщение: «Оказывается, РФС не смог согласовать с Роспотребнадзором протокол и медицинский регламент возобновления тренировок и доигровки чемпионата России по футболу. Более того, Роспотребнадзор не согласился на исключения для футболистов. Таким образом, если хотя бы один заболеет, то на карантин сядет вся команда (если это произошло во время тренировок) или несколько команд, если это произошло уже во время игр. Как в таких условиях проводить тренировки и доигрывать чемпионат не понимает никто!?»

Источник опубликовал фотокопию двух страниц документа Роспотребнадзора. В нем, в частности, говорится, что решение по снятию ограничений принимают региональные власти.