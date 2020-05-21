Максим Митрофанов: «Общаемся с Росавиацией и минспортом по поводу мер при перелетах команд»

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объяснил детали возобновления сезона.

— Мы можем идеально прописать все. Но мы точно не может прописать, как работает транспортировка. Есть команды, которые могут летать часто и есть те, кто не могут летать. На автобусе из Екатеринбурга в Грозный никто не поедет, мы не Германия. Кто-то скажет, что полетит регулярным рейсом. Мы общаемся с Росавиацией и с минспортом по поводу того, что можно и что нельзя делать, чтобы снизить риск заражения. Нужно в том числе постоянно всех тестировать. Эти требования будут и в следующем сезоне, в августе. (Гоша Чернов)