Максим Митрофанов — о прекращении чемпионата: «Никто не будет заставлять клубы выпускать молодежные составы»
19:49
Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции высказался о возможном прекращении чемпионата России.
— Возможно ли прекращение чемпионата?
— Исполком РФС рассматривает разные возможности: дозаявки игроков, продления контрактов с футболистами, которые находятся в аренде. Но никто не будет заставлять клубы выпускать молодежные составы. (Гоша Чернов)
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