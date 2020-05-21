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Максим Митрофанов — о прекращении чемпионата: «Никто не будет заставлять клубы выпускать молодежные составы»

19:49
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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции высказался о возможном прекращении чемпионата России.

— Возможно ли прекращение чемпионата?

— Исполком РФС рассматривает разные возможности: дозаявки игроков, продления контрактов с футболистами, которые находятся в аренде. Но никто не будет заставлять клубы выпускать молодежные составы. (Гоша Чернов)

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