Максим Митрофанов: «Невозможно создать ситуацию, которая бы исключила заражение игрока, их нельзя запереть на базах»

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции объяснил, как клубы будут следить за здоровьем футболистов.

— В чем состоят основные положения регламента, направленные на обеспечение безопасности клубов?

— Первое и основное — это регулярная диагностика, — сказал Митрофанов. — Она предполагает, что каждый клуб должен следить за здоровьем своих сотрудников. Невозможно создать ситуацию, которая бы исключила заражение игрока, их нельзя запереть на базах. Клубам при необходимости нужно будет нанять дополнительный персонал для проведения мер. (Гоша Чернов)