Максим Калиниченко попросил остановить чемпионат Белоруссии

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался в отношении чемпионата Белоруссии, который сейчас показывают по российскому телевидению.

— Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю, — написал Калиниченко в Twitter.

Напомним, что все европейские чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. Искоючением является только чемпионат Белоруссии.

Сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

По последним данным, на 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случая заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.