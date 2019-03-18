Максим Глушенков: "Пусть Радимов говорит все что угодно"

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков после матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1) прокомментировал высказывания главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова.

– Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов считает, что правда на стороне Жиркова. Он в частности сказал: "В чем не прав Юрок? Только в одном – в лоб мячом Глушенкову не попал". Есть что ответить?

– Возможно, Радимов был расстроен тем, что я забил второй команде питерцев два гола еще в составе "Чертаново", когда мы победили – 4:0. А еще один мяч – недавно уже за "Спартак-2". Но пусть Радимов говорит все угодно – мое дело играть в футбол. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Максима Глушенкова - здесь.