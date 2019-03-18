Максим Глушенков: "Обид на Жиркова не осталось"

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков - о стычке с Юрием Жирковым во время матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).
– Почему ветеран на вас набросился? – вопрос Глушенкову.
– Я не специально наступил ему на ногу. Наверное, человеку было больно. В пылу борьбы, да еще в таком матче случается всякое. Именно в тот момент и пришло осознание, что по-настоящему дебютировал в "Спартаке". Обид на Юрия не осталось: желаю ему и сборной России успеха в предстоящей встрече с Бельгией. (Виталий Айрапетов).
Полностью интервью Максима Глушенкова - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-poluzaschitnika-spartaka-maksima-glushenkova-o-matche-s-zenitom-i-stychke-s-zhirkovym-1524789/
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