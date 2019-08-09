Максим Елеев: "Стараюсь расти, чтобы шагнуть в основную команду ЦСКА"

Защитник ЦСКА Максим Елеев в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Сочи" рассказал про выступления за молодежку и отметил, что опыт игры за первую команду придает уверенности.

– Приятно, когда привлекают к работе с основой и дают шанс проявить себя. Конечно, этот матч пошел мне на пользу, придал уверенности, - цитирует Елеева официальный сайт ЦСКА. - Это стимул работать больше, доказывать, что достоин находиться в главной команде.

– В минувшем сезоне молодежная команда завоевала золотые медали. Ты сыграл в 29 матчах из 30. Какие из них можешь назвать самыми яркими?

– В начале сезона я выходил лишь в концовках матчей. Постепенно Андрей Евгеньевич Аксенов доверял мне все больше времени, во втором круге уже я уже стал выходить в стартовом составе. Могу выделить заключительный отрезок чемпионата. Матчи были яркими, нам нужно было постоянно побеждать, чтобы досрочно оформить чемпионство. Самыми запоминающимися назову матчи со "Спартаком" и с "Краснодаром" на выезде. В игре с красно-белыми мы одержали волевую победу, и это во многом решило исход сезона. Победа в Краснодаре тоже была важной, тем более нас приехало поддержать много болельщиков. Хочу отдельно сказать им спасибо за поддержку на стадионах по всей стране.

– К слову, в саму молодежку год назад ты был переведен на полгода раньше выпуска из академии, что случается нечасто. Быстро удалось привыкнуть к возросшему уровню?

​– Это был большой шаг вперед в моей карьере, более высокий уровень. Поначалу было тяжело, но я быстро втянулся. Нужно дорабатывать каждый эпизод, быстро думать на поле и принимать решение заранее, иначе в какой-то момент ты просто не окажешься в составе. Проблем с адаптацией не было, пацанов многих знал, они помогли мне быстро влиться в коллектив. С каждым днем я старался быть лучше и до сих пор стараюсь расти, чтобы шагнуть в основную команду.