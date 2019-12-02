Максим Бузникин: «Тамбов» воспрянул духом, команда хороша в атаке"
2 декабря 2019, 19:26
Начальник селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в 18-м туре чемпионата России.
— «Тамбов» воспрянул духом, команда достаточно хороша в атаке, — сказал Бузникин в эфире канала «Матч премьер». В матче с «Локомотивом» они создали довольно много моментов. Команда не боится забегать вперед большим количеством футболистов. Их форварды забили довольно много мячей.
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