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Максим Бузникин: «Тамбов» воспрянул духом, команда хороша в атаке"

2 декабря 2019, 19:26
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Начальник селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в 18-м туре чемпионата России.

— «Тамбов» воспрянул духом, команда достаточно хороша в атаке, — сказал Бузникин в эфире канала «Матч премьер». В матче с «Локомотивом» они создали довольно много моментов. Команда не боится забегать вперед большим количеством футболистов. Их форварды забили довольно много мячей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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