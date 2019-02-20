Максим Боков - о ситуации вокруг травмы Дзагоева: "Летом ЦСКА нужно будет бороться за Влашича"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал "СЭ" ситуацию с хавбеком Аланом Дзагоевым, который во вторник получил травму правого колена на 16-й минуте товарищеского матча с "Картахеной" (3:1). 28-летний футболист покинул поле на носилках. 21 февраля он пройдет медобследование в Германии.

- Травмы дают о себе знать, но Дзагоев остается Дзагоевым, - говорит Боков. - В психологическом плане Алан дает огромную поддержку молодежи, он важная фигура для ЦСКА. На нем держатся и игра, и атмосфера в команде.

- В июне у полузащитника заканчивается контракт с армейцами. Как считаете, нужно ли продлевать соглашение?

- Нужно понять, какие намерения у руководства. К тому же точно знаю, что к Дзагоеву проявляют интерес зарубежные клубы. Может возникнуть и такой вариант.



- Если повреждение Алана окажется серьезным, то летом красно-синим нужно как можно серьезнее отнестись к сохранению Влашича?

- Верно - Никола проявил себя с лучшей стороны. Уход хорвата станет потерей, ведь Влашич - связующее звено между обороной и атакой, лидер ЦСКА. Нужно вступать в борьбу за него.



- Если обследование Дзагоева выявит худшее – травму крестообразных связок, футболист, по-вашему, сможет перебороть ситуацию?

- Думаю, да. И не такие повреждения переживали. Бывали случаи, когда врачи давали только 50 на 50 на то, что спортсмен вернется в строй, но организмы игроков доказывали, что еще рано списывать их со счетов. Будем надеяться, что и здесь так же произойдет. (Арман Мкртчян)