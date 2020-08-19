Максим Боков: «ЦСКА победит «Зенит» в один мяч»

Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков дал прогноз на сегодняшний матч своих бывших команд в 3-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Мне кажется, победят армейцы с разницей в один мяч, — говорит Боков. — «Зенит» сейчас для всех — сильный раздражитель. Если вспоминать прошлый сезон, то именно игра против петербуржцев стала самой обидно (поражение дома со счетом 0:4. — Прим. «СЭ»). Думаю, у армейцев боевой настрой. Сам факт победы над чемпионом России будет вселять надежду на целый сезон. У петербуржцев такие же футболисты — необходимо лишь грамотно сыграть. А у «Зенита» преимущество в стабильности и меньшем числе своих ошибок. (Максим Никаноров)