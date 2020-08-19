Максим Боков: «ЦСКА победит «Зенит» в один мяч»
16:56
Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков дал прогноз на сегодняшний матч своих бывших команд в 3-м туре Тинькофф чемпионата России.
— Мне кажется, победят армейцы с разницей в один мяч, — говорит Боков. — «Зенит» сейчас для всех — сильный раздражитель. Если вспоминать прошлый сезон, то именно игра против петербуржцев стала самой обидно (поражение дома со счетом 0:4. — Прим. «СЭ»). Думаю, у армейцев боевой настрой. Сам факт победы над чемпионом России будет вселять надежду на целый сезон. У петербуржцев такие же футболисты — необходимо лишь грамотно сыграть. А у «Зенита» преимущество в стабильности и меньшем числе своих ошибок. (Максим Никаноров)
Опрос
проголосовало: 5357Все опросы
Как закончится матч «Зенит» — ЦСКА?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...