Маклаков: «Вся чехарда в «Спартаке» скажется на команде»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Встреча пройдет в субботу, 12 декабря.
Во вторник, 8 декабря, «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.
— Игра будет очень непростая, — сказал Маклаков. — Сохранить настрой футболистов и не расслабляться — это уже задача руководства команды. Но я думаю, что это все равно скажется на команде. Вся эта очередная чехарда в клубе — хорошего она никогда не приносит. Но надеюсь, футболисты смогут справиться с эмоциями. Надеюсь, сыграют они достойно.
(Алла Родкина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю