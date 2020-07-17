Маклаков считает, что «Краснодар» победит «Динамо», Нигматуллин ставит на ничью

Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин и известный актер, болельщик красно-белых Алексей Маклаков, участвовавшие в конкурсе прогнозистов «СЭ» в 23-м туре Тинькофф РПЛ, поделились прогнозом на перенесенный матч «Краснодар» — «Динамо». Он пройдет 19 июля.

«Краснодар» — «Динамо»

Руслан Нигматуллин — 2:2. Команды разыгрались, разбегались после пандемии и должны забивать. К тому же «Краснодару» нужна победа для борьбы за путевку в Лигу чемпионов. Но и у «Динамо» есть свои амбиции.

Алексей Маклаков — 2:1. Не буду менять свой прогноз, поставлю на победу «Краснодара», как изначально и сделал. «Динамо» забьет свой гол, но «быки» заберут три очка.

Специалисты (169) Очки Тур +/- Болельщики (162) Очки Тур +/- Александр Мостовой 23 4,16 +10 Валерий Баринов 22 6,17 +5 Ринат Билялетдинов 18 12,25 +9 Анатолий Голышев 17 7,28 +10 Борис Игнатьев 17 10, 17 +2 Сергей Мигицко/Максим Траньков 14 11,27 -2 Юрий Белоус 15 1,20 +4 Владимир Пресняков-старший 14 2,16 -3 Владимир Быстров 13 9,19 +1 Николай Трубач 12 3,21 +5 Валерий Непомнящий 11 2, 22 -2 Михаил Боярский 12 10, 24 +3 Руслан Нигматуллин 10 3, 23 +3 Михаил Грушевский 12 9,19 -1 Андрей Каряка 10 8, 27 +1 Алексей Маклаков 11 4,23 -8 Алексей Игонин 10 5,21 -2 Игорь Золотовицкий 10 15,20 -1 Олег Корнаухов 10 6,26 -3 Александр Кожевников 10 1, 25 -6 Дмитрий Булыкин 9 11,28 -7 Евгений Кемеровский 9 13, 22 +1 Валерий Кечинов 8 13,18 -1 Юрий Лоза 8 5, 18 -3 Максим Боков 7 14,24 -1 Александр Шаганов 5 8 +3 Владимир Дядюн 5 7 -6 Михаил Ефремов/Никита Высоцкий 5 12,26 -6 Евгений Алдонин 3 15 -3 Денис Евстигнеев 1 14 -3

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1 очко, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3.?